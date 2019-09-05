Ağrı'da içme suyu sağlık kriterlerine uygun

Ağrı Belediyesi, içme suları ilgili yapılan analizde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını bildirdi.

Ağrı Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, belediye bünyesinde bulunan su arıtma tesisinden alınan örneklerin düzenli olarak Halk Sağlığı Laboratuvarına analiz edildiği belirtildi.

Laboratuvarından verilen analiz raporlarına göre içme sularında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı ve sağlık kriterlerine uygun olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde belediyemizce sağlanan su hizmetleri ile ilgili çeşitli olumsuz yorumlar yapılmaktadır. Belediye olarak su hizmeti sağlarken sağlık kriterlerine uygun suyu halkımızın tüketimine sunmaktayız. Bu konuda alt ve üst yapımıza gerekli hassasiyeti göstermekteyiz. Hanelerden gelen şikayetlerin kontrolünü sağladığımızda tesisat ve su depolarından meydana geldiği görülmektedir. İlimiz Sağlık Müdürlüğü ve Ağrı Devlet Hastanesine ise içme suyu hakkında ulaşan herhangi bir şikayet ve vaka bulunmamaktadır."