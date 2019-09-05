Son Dakika Haberleri: Ağrı'da içme suyu sağlık kriterlerine uygun
Son Dakika Güncel Haber

Ağrı'da içme suyu sağlık kriterlerine uygun

2 saat önce

Ağrı Belediyesi, içme suları ilgili yapılan analizde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını bildirdi.

Ağrı'da içme suyu sağlık kriterlerine uygun, System.String[]

Ağrı Belediyesi, içme suları ilgili yapılan analizde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını bildirdi.

Ağrı Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, belediye bünyesinde bulunan su arıtma tesisinden alınan örneklerin düzenli olarak Halk Sağlığı Laboratuvarına analiz edildiği belirtildi.

Laboratuvarından verilen analiz raporlarına göre içme sularında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı ve sağlık kriterlerine uygun olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde belediyemizce sağlanan su hizmetleri ile ilgili çeşitli olumsuz yorumlar yapılmaktadır. Belediye olarak su hizmeti sağlarken sağlık kriterlerine uygun suyu halkımızın tüketimine sunmaktayız. Bu konuda alt ve üst yapımıza gerekli hassasiyeti göstermekteyiz. Hanelerden gelen şikayetlerin kontrolünü sağladığımızda tesisat ve su depolarından meydana geldiği görülmektedir. İlimiz Sağlık Müdürlüğü ve Ağrı Devlet Hastanesine ise içme suyu hakkında ulaşan herhangi bir şikayet ve vaka bulunmamaktadır."

Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 Temmuz şehidinin adı Kamerun'da yaşatılacak
Rus yetkili açıkladı: Ankara ve Moskova arasında Su-35 ve Su-57 görüşmeleri başladı Afrikalı 3 milyarder kıtanın yarısından daha fazla servete sahip LPG'ye 3 kuruş zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 18:31:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da içme suyu sağlık kriterlerine uygun
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]