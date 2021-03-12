Ağrı'da idareci ve öğretmenlere yönelik 17 alanda ödüllü yarışma başlatıldı - Son Dakika

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Eğitimde İyi Örnekler Ağrı 2021" projesi kapsamında idareci ve öğretmenlere yönelik 17 alanda ödüllü yarışma başlatıldı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Eğitimde İyi Örnekler Ağrı 2021" projesi kapsamında tüm idareci ve öğretmenlere yönelik "yenilikçi eğitim uygulama, dezavantajlı öğrenci ve kesimlere yönelik uygulama, değerler eğitimi ile ilgili uygulama, mesleki eğitim ile ilgili uygulama, serbest zaman ile ilgili uygulama, veli eğitimi ile ilgili uygulama, eğitimde teknoloji kullanımı ile ilgili uygulama, okul -kurum, sınıf ve okul bahçesi ile ilgili uygulama, sosyal ve kültürel etkinlikler ile ilgili uygulama, psikolojik danışmanlık ve rehberlik ile ilgili uygulama, alternatif ders materyali geliştirme ile ilgili uygulama, sosyal ve sportif ile ilgili uygulama, okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik uygulama, hayat boyu öğrenme ile ilgili uygulama, idari uygulama, kültür ve sanat, sürdürülebilir çevre ve sağlıklı yaşam ile ilgili uygulama örnekleri" alanlarında ödüllü yarışma düzenleniyor. Proje kapsamında idareci ve öğretmenler, yarışmaya 21 Mayıs Cuma gününe kadar başvuru yapılabilecek. Ayrıca, yarışmada dereceye giren katılımcılar altınla ödüllendirilecek. Yarışma hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, " İlimizde ilk kez uygulanacak olan söz konusu yarışma 2023 eğitim vizyonumuz doğrultusunda planlanarak, 'Eğitimde İyi Örnekler Ağrı 2021' projesiyle ilimizde görev yapan tüm resmi ve özel okullar ile kurumlarımızdaki idareci ve öğretmenlerimizi kapsamaktadır. Bu yarışma eğitimcilerimizin çalışmalarının rekabet ettiği ya da başvuruların iyiden kötüye doğru sıralandığı bir yarışma olmayıp geliştirdikleri uygulama örnekleri ile birbirleriyle paylaşmalarını ve model teşkil etmelerine imkan sağlayan bir ortam oluşturmayı hedeflemektedir. Bununla beraber iyi örnekleri paylaşıma açmak ve yaygınlaştırmak, eğitimcilerimizi motive etmek,iyi örneklerin ilimizde ve ülkemizde yerel, ulusal ve uluslar arası programlara katılımlarını teşvik etmek amaçlanmaktadır. Eğitimcilerimiz başvuru kılavuzunda yer alan 17 alandan istedikleri alana yönelik proje çalışmaları ile yarışmaya başvurabileceklerdir. Yarışma sonuçları ilçe ve il değerlendirme kurullarının nihai kararının ardından Eylül ayında açıklanacaktır. Dereceye giren ilk 3 çalışmamız müdürlüğümüzce ödüllendirilecektir. Başvurusu yapılan tüm çalışmalar ise Ekim ayında düzenlenecek paylaşım konferansı ve sergi ile model olması ve teşvik etmek amacıyla tüm eğitimcilerimizle paylaşılacaktır. Başvuru koşulları ve başvuru formları müdürlüğümüzün resmi web sitesinde yer almaktadır. Eğitimde İyi Örnekler Ağrı 2021 projemiz Ar -Ge biriminde görevli öğretmen Sabiha Şakar tarafından koordine edilmektedir. İlimiz için çok faydalı olacağını düşündüğüm bu projemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - AĞRI