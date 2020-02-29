Ağrı'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Ağrı'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

7 saat önce

Türk Kızılay Ağrı Şubesince Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için mevlit programı düzenlendi.

Türk Kızılay Ağrı Şubesince Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için mevlit programı düzenlendi.

Öğle namazından önce Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan programda, şehitler için mevlit okundu, dualar edildi.

Mevlit sonrası Kızılay gönüllülerince vatandaşlara lokum ikram edildi.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, İdlib şehitlerine Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi.

Çok üzgün olduklarını dile getiren Tatlı, şöyle konuştu:

"Allah mekanlarını cennet eylesin. Vatan için canlarını feda ettiler. Bizler de onların aziz ve manevi değerleri için mevlit programı düzenledik. Ağrı'da hava soğuk, üşüyoruz ama emin olun hepimizin yüreği yanıyor, hepimizin ciğeri yanıyor. Vatandaşların tamamı aslında tepkili ve üzgün. Hepsinde bir hüzün var. Hepsinin yüreği yanıyor. Bizler Ağrı'da birlik ve beraberlik içerisinde bir mevlit programı düzenledik. Vatandaşlar programa yoğun bir katılım sağladı. Allah herkesten razı olsun."

Ağrı'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

Kızılay, İdlib, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:16 Kaynak: AA
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