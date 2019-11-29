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Ağrı'da ihracat şampiyonları ödüllendirildi

6 saat önce

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğince (DAİB), Ağrı'da 2018 yılında en fazla ihracat yapan firmalar için "İhracat Şampiyonları Ödül Töreni" düzenledi.

Ağrı'da ihracat şampiyonları ödüllendirildi, System.String[]

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğince (DAİB), Ağrı'da 2018 yılında en fazla ihracat yapan firmalar için "İhracat Şampiyonları Ödül Töreni" düzenledi.

Doğubayazıt ilçesinde bir restoranda düzenlenen programda, il genelinde ilk 10'a giren firma sahipleri ödüllendirildi.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, programda yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onayıyla 4 Mart 1937'de kurulan Türkiye'nin ilk ihracatçılar birliği olduklarını söyledi.


Doğu Anadolu Bölgesi'nin Türkiye'de ihracatın temelinin atıldığı bölge olduğunu anlatan Tanrıver, "2018 yılını 1 milyar 800 milyon dolarla kapattık. İnşallah 2019 yılını da 2 milyar doların üstüne çıkarak kapatacağız."dedi.

Bu başarının ayakta tutulabilmesi için sanayiye dayalı üretim yapılması gerektiğine işaret eden Tanrıver, şunları kaydetti:

"Bölgemizin kalkınması için buna çok önem vermeliyiz. Üretime önem verirsek ihracatımızı daha da yukarılara taşırız. Ülkemiz ve bölgemiz büyüyecek ve gelişecekse bu ancak yatırım ve üretimle olacaktır. İhracatçılarımıza çok güzel destekler var. Devletimizin tüm imkanları ihracatçılarımızın yanında. Biz 17 ile hizmet ediyoruz ve 5 ülkeye sınırı olan 6 gümrük kapısı olan bir bölgeyi temsil ediyoruz. Bu çok önemli bir şey farkına vararak avantajı iyi kullanmalıyız. Doğubayazıtlıların İran'ın dışında başka ülkelere de açılmalarını istiyorum. Gelin hep birlikte üretime dayalı yatırımlar yapalım."

İhracatçıya sınır kapısında "VIP" müjdesi

Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Kadri Karakuş ise Ticaret ve Sanayi Bakanlığının sınır kapılarında ticaretin kolaylaştırılması adına önemli politikaları yürürlüğe koyduğunu dile getirdi.


İhracatçılara sınır kapısında kolaylık sağlayacak "VIP" uygulamasını devreye sokacaklarını ifade eden Karakuş, "İhracatçılarımıza, sınır kapılarından geçişlerinde DAİB tarafından verilen kartı sunmaları durumunda sıra beklemeden 'VİP' diye tabir edilen geçiş önceliği ve kolaylığını sağlayacağız." diye konuştu.


Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, bölgede ihracatın gelişmesi için üniversitenin KOSGEB ve Ar-Ge desteği sunacağının sözünü vererek, "Bugün dünyanın birçok yerinde Doğubayazıtlı yatırımcıları görüyoruz. Gelin bunu daha artıralım. Çok kaliteli ekibimiz var. İngiltere'den hocalarımız geldi. Gelin firmalarımızla Ar-Ge yapalım. Çünkü Ar-Ge olmadan, ürün olmadan bir yere yürüyemeyiz." ifadesini kullandı.

Ödül törenine, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Mustafa Konyar, Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Efe ve çok sayıda davetli katıldı.

Doğubeyazıt, İhracat, Ağrı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:20 Kaynak: AA
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