Ağrı'da ihtiyaç sahibi 3 bin aileye alışveriş kartı dağıtıldı - Son Dakika

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini yaptıran hayırsever iş adamı İbrahim Çeçen'in kurduğu IC Vakfı, Ağrı'da ramazan ayında ihtiyaç sahibi 3 bin aileye alışveriş kartı desteği sundu.

Ramazan ayı dolayısıyla kentteki ihtiyaç sahipleri için çalışma başlatan vakıf, bu kapsamda Valilik aracılığıyla tespit ettiği 3 bin aileye alışveriş kartı dağıttı.

Vakfın Ağrı temsilcisi Güven Karakaya, AA muhabirine, vakfın her yıl olduğu gibi bu sene de amazan ayında ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışma yaptığını söyledi.

Karakaya, birçok aileye alışveriş kartının yanı sıra nakdi yardımda da bulunduklarını ifade ederek, "Çok kıymetli Çeçen ailesi, Ağrı'ya ve Ağrı halkına her zaman desteklerini sunmuşlardır. Bu ramazan ayında da önceki yıllarda olduğu gibi alışveriş kartı dağıtılması konusunda mutabık kalındı. Vakıf olarak ramazan ayında 3 bin adet alışveriş kartını, 3 bin aileye dağıttık." dedi.

Eğitim, sağlık, spor, kültür ve sanat alanlarında ülkede ve Ağrı'da vakfın birçok çalışmasının bulunduğuna işaret eden Karakaya, "İş hayatına atıldığı günden itibaren kazandıkça paylaşmayı yaşam tarzı haline getiren vakfımızın onursal ve kurucu başkanı İbrahim Çeçen Bey, doğup büyümüş olduğu Ağrı'yla hiçbir zaman bağını kesmemiş, her zaman şehrine insanına büyük saygı ve değer vermiştir. Çalışmalarımızla şehrimizde hizmetlerimiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.