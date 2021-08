Ağrı'da ihtiyaç sahibi 600 aileye yardım ulaştırıldı - Son Dakika

Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştıran Ağrı Umut Kervanı Derneği, 600 aileye ayni ve nakdi yardım ulaştırdı.

Kentte Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yürüttüğü hayır çalışmalarını kamuoyu ile paylaşan Ağrı Umut Kervanı Derneği, yapılan yardımlar kapsamında 600 aileye gıda kolisi, para yardımı ve kırmızı et dağıtımında bulundu. Tespit ettikleri ailelere her ayın belirli zamanları yardımlarını ulaştırdıklarını belirten Dernek Başkanı Suat Çelik, üç aylık zaman dilimi içerisinde hayırseverlerin toplamda 50 bin TL değerinde yaptıkları bağışları ailelere teslim ettiklerini söyledi.

Yürüttükleri hayır çalışmalarının sorumluluklarının gereği olduğunu kaydeden Suat Çelik, "Sorumluluğumuz gereği halkımızın ihtiyacını gidermek için hayırsever bağışçılarımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Çünkü biz şunu biliyoruz ki, Peygamber efendimizin söylediği "Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir" düsturu ile hareket etmemiz lazım. Bu açıdan bizde haziran, temmuz, ağustos ayları içerisinde Ağrı ilimizde 500 ailemize her bir paket iki kilogram olacak şekilde kırmızı et dağıttık. 50 ailemize her biri 150 TL değerinde olan gıda kolisi yardımında bulunduk, 50 ailemize ise her aileye 200 TL olmak kaydıyla nakdi yardımında bulunduk. Bu şekilde 50 bin TL değerinde ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımda bulunmuş olduk. Allah-u Teala bağışçılarımızdan razı olsun, onlara çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AĞRI