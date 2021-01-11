Ağrı'da ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı - Son Dakika

IHO-EBRAR Uluslar Arası Yardım Kuruluşu, Ağrı'da onlarca ihtiyaç sahibi aileye kömür yardımında bulundu.

Kış mevsiminin sert geçmesi ve pandeminin getirdiği olumsuz şartlar nedeni ile zor günler geçiren ihtiyaç sahibi aileler için yardım çalışması başlatan merkezi Hollanda'da bulunan IHO-EBRAR Ağrı'da ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımında bulundu.

Her aileye 15'er torba olmak üzere onlarca aileye kömür yardımında bulunan kuruluşun Ağrı gönüllüsü Mehmet Dağhan, pandeminin getirdiği ağır şartların aileleri daha da zorladığını, bu konuda hayırseverlerin imkanları dahilinde bu tür hayır çalışmalarına müdahil olmalarının çok güzel sonuçlar doğuracağını kaydetti.

Pandemiden dolayı mağdur olan aile sayısının arttığını belirten Mehmet Dağhan, "IHO-EBRAR Uluslar Arası Yardım Kuruluşu kış mevsiminin çetin geçtiği illerde yardım faaliyeti sürdürmektedir, bu kapsamda Ağrı'da da yardım çalışmalar devam ediyor. Yardım çalışmamız kapsamında her ailemize 15'er torba olmak üzere onlarca ailemize kömür yardımında bulunduk. Bu yardım çalışmalarımız devam edecektir. Haliyle pandemi süreci nedeni ile mağdur aile sayımızda artış oldu. Bizde çok hassas olmaya gayret gösteriyoruz, bundan dolayı bugün çalışmalarımız kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştık." dedi.

Mehmet Dağhan, "Varlıklı, ihtiyaçlarını karşılayabilen aileler herkesi kendileri gibi bilmemeli imkanları ölçüsünde ihtiyaç sahipleri için yürütülen bu hayır çalışmalarına katkı sunmalılar. Evimiz sıcak olabilir, karnımız tok olabilir ama mahallelere inmeleri, ihtiyaç sahibi aileleri görmeleri lazım. Bu insanların durumlarını, ihtiyaçlarını görüp hareket etmeliler. Bu ihtiyaç sahibi ailelerimiz için hayırsever halkımızdan destek ve yardım çalışmalarına katkı sunmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. - AĞRI