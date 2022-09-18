Ağrı'da iki aile, belediye ve hayırseverlerin desteğiyle ev sahibi oldu - Son Dakika
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Ağrı'da iki aile, belediye ve hayırseverlerin desteğiyle ev sahibi oldu

18.09.2022 15:06
Ağrı'da iki aile, belediye ve hayırseverlerin desteğiyle ev sahibi oldu

Ağrı'da ihtiyaç sahibi iki aile, belediye ve hayırseverlerin desteğiyle ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

Ağrı'da ihtiyaç sahibi iki aile, belediye ve hayırseverlerin desteğiyle ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın girişimiyle kentte yaşayan ihtiyaç sahibi iki aileye hayırseverler destekte bulundu.

Aileler, yaklaşık bir ay içinde 2+1 şeklinde inşa edilen dairelere yerleşti. Sayan, aileleri ziyaret edip yeni evlerinin hayırlı olmasını diledi.

Sayan, hayırseverlere desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "Hayırsever kardeşlerimizden ev yapabilmemiz için yardımcı olmalarını istiyorum. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman emrindeyiz. Buradaki bir garibana bir ev yaparsanız, ömür boyu bu mutlulukla yaşarsınız. Bu dünyada bırakacağınız en iyi miras bu olur." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Savcı Sayan, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da iki aile, belediye ve hayırseverlerin desteğiyle ev sahibi oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da iki aile, belediye ve hayırseverlerin desteğiyle ev sahibi oldu - Son Dakika
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