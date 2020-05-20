Ağrı'da ihtiyaç sahiplerine bayram desteği - Son Dakika

Ağrı'da, Vefa Sosyal Destek Grubu, Sadakataşı Derneği ve Rahmet Derneği, yetim çocuklar ile ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ve alışveriş kartı dağıttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Vefa Sosyal Destek Grubu, yardım dernekleriyle evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardımlarını sürdürüyor.

"Ramazan Gönülden Gönüle Temastır" çağrısıyla ramazan faaliyetlerini Vefa grubu bünyesinde gerçekleştiren Sadakataşı Derneği ile Rahmet Derneği, koronavirüs nedeniyle zor durumda olan ihtiyaç sahiplerine kumanya, zekat, fitre ve bayramlık kıyafetler ulaştırmaya devam ediyor.



Sadakataşı Derneği Ağrı Temsilcisi ve Ağrı Rahmet Derneği Başkanı Mehmet Aslan, yaptıkları açıklamada, Vefa grubu bünyesinde ramazan kumanyası yardımlarında 226 aileye gıda kolisi dağıttıklarını söyledi.

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin 500 pide dağıttıklarını belirten Aslan, şöyle konuştu:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle işlerinden ayrılan, maddi gelir seviyesinde daralma yaşayan, yaşlı ve hasta ihtiyaç sahibi 100 ailemize 100'er liralık alış veriş kartı dağıttık. Daha önceden tespitleri yapılmış olan 20 ailemizin yetim çocuklarına da yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla 200 lira değerinde mağaza alış veriş kartlarını ulaştırdık."