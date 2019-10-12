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Son Dakika Genel Ağrı'da İhtiyaç Sahiplerine Kızılay'ın Yardımları devam ediyor

Ağrı'da İhtiyaç Sahiplerine Kızılay'ın Yardımları devam ediyor

23 dakika önce

Ağrı'da İhtiyaç Sahiplerine Kızılay'ın Yardımları devam ediyorAĞRI - Ağrı'da Türk Kızılay'ı tarafından Kurban Bayramında başlatılan kurban bağış kampanyasında toplanan kurban bağışları "Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün" sloganıyla ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı.

Ağrı'da İhtiyaç Sahiplerine Kızılay'ın Yardımları devam ediyor

AĞRI - Ağrı'da Türk Kızılay'ı tarafından Kurban Bayramında başlatılan kurban bağış kampanyasında toplanan kurban bağışları "Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün" sloganıyla ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı.

İzmir'den yola çıkan ve Türk Kızılay'ı tarafından yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere kurban bağışlarından elde edilen konserve, kavurma ve kıymaları taşıyan tır, Ağrı'ya ulaştı

Ağrı'ya ulaşan tır da bulunan konserve, kavurma, kıyma ve gıda kolileri, Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve Kızılay gönüllüleri tarafından önceden tespit edilen Bin 600 yoksul aileye dağıtılmaya başlandı.

İlk etapta Ağrı Merkez Fatih, Kazım Karabekir ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtım yapan Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, yardım kolilerinin yanı sıra bu mahallerdeki çocuklara da şeker ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Yapılan kurban bağışları ve yardımlarla ilgili gazetecilere açıklama yapan Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yapılacak yardımların devam edeceğini belirterek: "Başlatılan kurban bağışı kampanyası kapsamında Ağrı'da ilk etapta Bin 600 ailemize kuşbaşı ve kıyma şeklinde konserveler dağıtılacak. Bizler şimdi Fatih, Mehmet Akif Ersoy ve Kazım Karabekir mahallelerinde tespit etmiş olduğumuz ailelerimize konserveler dağıttık. Dediğimiz gibi biz Kızılay olarak kurban bereketin yıl boyunca devam etmesini istiyoruz. Etin girmediği aileler ve evlere sürekli bir şekilde etin girmesini istiyoruz. Şu anda Kızılay tarafından başlatılan bu yardımlar Ağrı ile birlikte 29 ilimizde dağıtılacak. Ağrı'da ilk etapta dağıtılan illerin başında. Bunun yanında ailelere gıda kolisi yardımı da yapılıyor. Kızılay olarak ihtiyaç sahiplerine yardımlar sürecek" Dedi.

Ağrı'da İhtiyaç Sahiplerine Kızılay'ın Yardımları devam ediyor

Kızılay, İzmir, Ağrı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:45 Kaynak: İHA
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