Son Dakika Haberleri: Ağrı'da İhtiyaçlı Öğrenciler İçin "Kardeşlik Kermesi" Düzenlendi

Ağrı'da İhtiyaçlı Öğrenciler İçin "Kardeşlik Kermesi" Düzenlendi

1 saat önce

Ağrı'da bir lisenin öğretmen ve öğrencileri ile velilerce, ihtiyaçlı öğrenciler için kermes düzenledi.

Ağrı'da İhtiyaçlı Öğrenciler İçin
Ağrı'da bir lisenin öğretmen ve öğrencileri ile velilerce, ihtiyaçlı öğrenciler için kermes düzenledi.

Cumhuriyet Anadolu Lisesinde öğretmenlerin de desteği ile öğrenciler ve ailelerince maddi durumu iyi olmayan öğrenciler yararına "Kardeşlik Kermesi" organize edildi.

Kermeste öğrencilerin ailelerince evlerinde yapılan yöresel yemek ve tatlı çeşitlerinin katılımcılara sunulduğu kermeste, bu yiyeceklerin satışından elde edilen gelir ihtiyaçlı öğrencilere dağıtılacak.

Okul Müdürü Cemal Efe, gazetecilere yaptığı açıklamada, maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenledikleri kermesten sağlanacak gelirin belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere verileceğini söyledi.

Burada önceliği kendi öğrencilerine vereceklerini anlatan Efe, "Kermeste satışa sunulan yemek ve tatlı çeşitleri, öğretmenlerimiz, okul personelimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizin gönül rızasıyla hazırlamış oldukları ikramlardan oluşuyor." dedi.

Kermese Memur-Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:13 Kaynak: AA

Ağrı, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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