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Ağrı'da iki aracın karıştığı kazada şoförler yaralandı

AĞRI Ağrı'da iki aracın karıştığı kazada şoförler yaralandı.

Ağrı'nın Yüzüncü Yıl Mahallesinde bulunan Yenivan Caddesi üzerinde Küpkıran Köprüsünde Z.B. idaresindeki 35 GB 2386 plakalı araç ile M.E. idaresindeki 04 AAJ 891 plakalı aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 aracın şoförü yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Patnos ilçesi istikametinde ilerleyen Z.B. idaresindeki 35 GB 2386 plakalı kamyonet cinsi araç ile şehir merkezi istikametinde ilerleyen M.E. idaresindeki 04 AAJ 891 plakalı kamyon cinsi araç Ağrı'nın Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde bulunan Küpkıran Köprüsü üzerinde çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında araçlar maddi hasar meydana gelirken iki araç şoförü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi için yaralılar Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlatırken yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.