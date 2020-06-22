Ağrı'da iki caddede maske takma zorunluluğu getirildi - Son Dakika

Ağrı'da iki caddede maske takma zorunluluğu getirildi

Ağrı Valiliği, Cumhuriyet ve Eski Van caddelerinde esnaf ile vatandaşa maske takma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Ağrı Valiliği, Cumhuriyet ve Eski Van caddelerinde esnaf ile vatandaşa maske takma zorunluluğu getirildiğini bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Dr. Osman Varol başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplandığı belirtildi. Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda Cumhuriyet ile Eski Van caddelerinde esnaf ve vatandaşa maske takma zorunluluğu getirildiği kaydedilen açıklamada, alınan kararlara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı ve duruma göre adli işlem yapılacağı ifade edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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