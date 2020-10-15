Ağrı'da iki haftalık Kovid-19 denetimlerinde 643 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Ağrı Valiliği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son 15 günde 33 bin 925 işyerinin denetlendiğini, maske ve karantina kurallarına uymayan 643 kişiye ceza uygulandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Osman Varol'un da zaman zaman katıldığı Kovid-19 denetimlerinin devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda ekiplerce 1-15 Eylül tarihlerinde restoran, berber, kuaför, market, çay bahçesi, kıraathane, pazar yeri ve düğün salonu gibi toplu yaşam alanlarının yanı sıra taksi ile toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

Toplamda 33 bin 925 işyerini denetleyen ekipler, kovid-19 kurallarına uymadıkları tespit edilen 103 işletmeye cezai işlem uyguladı.

Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik yapılan denetimlerde görev alan ekipler, karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 166 kişiye 3 bin 150"şer lira para cezası kesti.

Toplu yaşam alanlarında maske takmadığı tespit edilen 477 kişiye ceza uygulandı. Kent genelinde toplam 643 kişiye cezai işlem uygulandı.