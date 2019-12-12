Ağrı'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü - Son Dakika
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Ağrı'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü

6 saat önce

Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Ağrı'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, System.String[]

Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Nedim Akgün (23) idaresinde 35 YA 288 plakalı otomobil, Kazanbey köyü yakınlarında Halis Erim (63) yönetimindeki 46 H 233 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Akgün ve Erim ile İlyas Bekir, Ramazan Demir araçlarda sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılan 4 kişi, ambulanslarda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Patnos, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:54 Kaynak: AA
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