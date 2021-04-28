Ağrı'da iki polis arasında kavga: 1 kadın polis hayatını kaybetti - Son Dakika

Ağrı'da iki polis arasında kavga: 1 kadın polis hayatını kaybetti
28.04.2021 01:23
Ağrı'da iki polis arasında kavga: 1 kadın polis hayatını kaybetti Ağrı'da aralarında anlaşmazlık çıkan iki polisin tartışması kanlı bitti.
Ağrı'da iki polis arasında kavga: 1 kadın polis hayatını kaybetti
AĞRI - Ağrı'da aralarında anlaşmazlık çıkan iki polisin tartışması kanlı bitti.
İddiaya göre Ağrı'da görev yapan ve biri kadın olan E.Ç ve M.D arasında tartışma çıktı. İki polis arasında pansiyonda çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönünce, M.D adlı polis, kadın polis olan E.Ç'yi silahıyla vurdu. E.Ç olay yerinde hayatını kaybederken, M.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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