Ağrı'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı düzenlendi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'un başkanlığında, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'un başkanlığında, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi. İstihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif iş gücü programlarının belirlenmesi amacıyla Vali Dr. Osman Varol başkanlığında düzenlenen toplantı Ağrı Valiliği Toplantı Salonunda düzenlendi. Ağrı'nın iş gücü, istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, istihdam konularında etkinliği ve verimliliği arttırmak amacıyla düzenlenen toplantıya Vali Dr. Osman Varol'un yanı sıra, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Vali Yardımcısı Ramazan Cankaloğlu, kurum müdürleri ve ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. - AĞRI

Son Dakika

Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz

Bakan Koca'dan "Zorunlu aşı" açıklaması: Şuan için gündemimizde yok

Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi!

Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı

MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim

Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı

Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı

Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular