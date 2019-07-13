Son Dakika Haberleri: Ağrı'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

Ağrı'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

3 saat önce

Ağrı'da 2019 yılı üçüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Süleyman Elban başkanlığında yapıldıAğrı İl Özel İdaresi, il Genel Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Süleyman Elban, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye...

Ağrı'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı, System.String[]
Ağrı'da 2019 yılı üçüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Süleyman Elban başkanlığında yapıldı

Ağrı İl Özel İdaresi, il Genel Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Süleyman Elban, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

'Ağrı'da 2019 yılında 218 proje uygulandı'

2019 yılında yapılması düşünülen projelerin değerlendirmesini yapmak üzere bir araya gelinen toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Süleyman Elban, "İlimizde 2019 yılında 218 proje uygulanmış olup, Temmuz ayı itibariyle bu projelerden 6 adedi bitirilmiş, 150 adedinde çalışmalar devam ediyor, 40 adedi ihale aşamasında, 22 adedine ise henüz başlanmamıştır. Bu projelerin toplam tutarı 3 milyar 043 milyon 288 bin TL'dir. " dedi.

Toplantı Vali Süleyman Elban'ın konuşmasının ardından, kurum müdürlerinin sunum yapmasıyla devam etti.

Yapılan sunumlardan sonra toplantı sona erdi. - AĞRI
Süleyman Elban, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uzmanlar uyardı: Çiftçi dostu kertenkeleleri yılan sanıp öldürmeyin Nadal-Federer maçında kitap okuyan çocuk sosyal medyada gündem oldu Yurt dışındaki Türk vatandaşlarına erken yaşta emeklilik fırsatı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerle ilgili kararını verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 16:40:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]