Ağrı'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Ağrı'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

08.04.2022 16:55
Ağrı'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Ağrı Valisi Osman Varol'un başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Ağrı Valisi Osman Varol'un başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Toplantı Salonu'nda Vali Varol başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Vali Varol, bu yıl yapılması düşünülen projelerin değerlendirilmesini yapmak için bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İlimizde 2022 yılında 174 proje uygulanmış olup, nisan ayı itibariyle bu projelerden 6 adeti bitirilmiş, 106 adetinde ise çalışmalar devam etmekte, 52 adeti ihale aşamasında, 10 adetine ise henüz başlanılmamıştır. Bu projelerin toplam tutarı 5 milyar 693 milyon Türk Lirasıdır. 2022 yılında tahsis edilen ödenek ise 398 milyon liradır. Yıllara sahip güncel olarak toplam 1 milyar 796 milyon 558 bin lira harcanarak, yüzde 25 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır."

Sunum ve değerlendirmelerle sona eren toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, bölge müdürleri, kamu kurumlarının ve yatırımcı kuruluşların temsilcileri katıldı.

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Halk Eğitim Merkezi, Akşam Sanat Okulu, Osman Varol, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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