Ağrı'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Ağrı Valisi Osman Varol'un başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu'nun 2022 yılı 3. toplantısı gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda, ilde yürütülen kamu yatırımlarının genel değerlendirmesinin yapıldığı ve projelerin son durumunun ele alınarak kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla toplantı yapıldı.

Vali Varol, burada yaptığı konuşmada, kentte 2022 yılında 222 projenin hazırlandığını ve temmuz ayı itibarıyla bu projelerden 7'sinin tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"120 adedinde çalışmalar devam ediyor, 71 adedi ihale aşamasında, 13 adedi henüz başlanmamış olup 4 adedi ise tasfiye edilmiştir. Bu projelerin toplam tutarı 7 milyar 20 milyon 111 bin liradır. 2022 yılında tahsis edilen ödeneğin toplamı ise 895 milyon 465 bin liradır. Yıllara sair güncel olarak toplam 1 milyar 875 milyon 753 bin TL harcanarak yüzde 21 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır."

Kamu kurum ve kuruluşları yetkililerinin yaptıkları yatırım çalışmalarına ilişkin sunum yapmasıyla devam eden toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.

Toplantıya, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.