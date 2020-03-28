Ağrı'da İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı - Son Dakika

AĞRI (İHA) – Ağrı Valisi Süleyman Elban başkanlığında İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.



Türkiye ve bütün dünya için risk oluşturabilecek pandemik influenzaya hazırlıklı olabilmek için Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 13 Nisan 2019 tarih ve 30744 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girmiş olan Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı kapsamında toplantı gerçekleştirildi.



Alınan karar ile şehirlerarası otobüs seyahatleri Valilik iznine bağlanarak, kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilmesi ve alınan kararın tüm işletmelere tebliği edilmesini, Şehir içi minibüslerin yolcu kapasitesinin yüzde 50 azaltılarak oturma düzeninin seyrekleştirilmesi, hafta içi ve hafta sonlarında piknik, mesire ve ören yerlerinin yasaklanması, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla il ve ilçe girişlerinde emniyet ve jandarma ekiplerinin koordineli bir şekilde araç kontrollerini yaparak, il genelinde zaruri haller dışında vatandaşların evlerinde çıkmamaları hususunda uyarılmasına, 21 Mart'a alınan kararla sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların il genelinde takibinin sıkı bir şekilde yapılması konuları kararlaştırıldı.



İl İdare Kurulu toplantısının ardından İl Pandemi Kurulu toplanarak sosyal izolasyon ile iller bazında sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak ilave tedbirler görüşülerek karara bağlandı.



Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; Vali Süleyman Elban, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Belediye Başkanı Savcı Sayan, AİÇÜ Rektörü Abdulhalik Karabulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Sağlık Müdür Ufuk Kurnaz, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Şafi Erim, Ağrı İl Afet ve Acil Durum Müdürü Necati Oruk, Sağlık Müdürlüğü Birim Başkanları ve Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı katıldı. - AĞRI