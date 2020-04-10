Ağrı'da ilacı biten tansiyon hastanın yardımına

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yüksek tansiyon hastası yaşlı adamın ilaçlarını, Türk Kızılayın da içinde bulunduğu "Vefa Sosyal Destek Grubu" getirdi.

İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinde kalan çok sayıda yaşlı, 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor.

Bu kapsamda Doğubayazıt ilçesinde Kaymakamlık koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

İlçeye 27 kilometre uzaklıktaki Ayrancı köyünde eşiyle yaşayan yüksek tansiyon hastası 68 yaşındaki Memet Gönder, ilaçları bitince jandarmayı arayarak yardım istedi.

Jandarmanın bildirmesi üzerine harekete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki Türk Kızılay gönüllüleri, Gönder'in ilaçlarını ilçe merkezindeki eczaneden temin ederek köye getirdi.

İlaçlarını Türk Kızılay gönüllülerinin elinden alan Gönder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, mutlu olduğunu ifade etti.



Gönder, "Devletimizin bu salgın nedeniyle aldığı kararları destekliyorum. Sokağa çıkmamıza kısıtlama getirildi ama bu bizim sağlığımız, iyiliğimiz için alınmış bir karar. Evimizdeyiz ve devletimiz ilaçlarımızı kapımıza kadar getiriyor, daha ne olsun. Alla devletimizi var etsin." diye konuştu.