Son Dakika Haberleri: Ağrı'da İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı

Ağrı'da İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı

52 dakika önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'in başkanlığında "İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı" yapıldı.

Ağrı'da İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı, System.String[]

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'in başkanlığında düzenlenen toplantı, Murat Yatılı Bölge Ortaokulu toplantı salonunda yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mehmet İsmail Yüce ve Neriman Karakoçşube müdürleri ve 7 ilçenin milli eğitim müdürlerinin katıldığı toplantıda, öğretmen atamaları ve yer değiştirme, mesleki eğitim tanıtın ve yönlendirme çalışmaları, meslek liselerindeki devam devamsızlık ve başarı durumları, taşımalı öğrenci servis denetimi, aday öğretmenlerin değerlendirme süreci, mesleğim hayatım portalı ileilgili çalışmalar, okuma yazma seferberliği, bağımlılıkla mücadele, Okula Hayat Olsun Projesi, Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor Projesi, 2019 yılı yatırım programı, pansiyon bütçesi ve pansiyon yemeği gibi konuları ele alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:46 Kaynak: Bültenler

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