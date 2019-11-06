Son Dakika Haberleri: Ağrı'da ilk ara tatilde öğretmen ve öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler yapılacak
Son Dakika Güncel Ağrı'da ilk ara tatilde öğretmen ve öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler yapılacak

Ağrı'da ilk ara tatilde öğretmen ve öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler yapılacak

6 saat önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak olan ilk ara tatilde öğrenci ve öğretmenlere yönelik çeşitli etkinlikler yapılacak.

Ağrı'da ilk ara tatilde öğretmen ve öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler yapılacak, System.String[]

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak olan ilk ara tatilde öğrenci ve öğretmenlere yönelik çeşitli etkinlikler yapılacak.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili olan 18-22 Kasım tarihleri arasında öğrenci ve öğretmenlere yönelik çeşitli etkinlikler yaparak, öğrenci ve öğretmenlerin moral ve motivasyonu artırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlerden oluşturulan öğretmen korosunun konseri, müzik öğretmeni Didem Özgüney'in kanun dinletisi, kentte görev yapan görsel sanatlar öğretmenleri tarafından okul duvarlarına resim yapma, gönüllü öğretmen ve öğrenciler arasında dart, voleybol, bocce, masa tenisi turnuvaları ile bisiklet turu ve trekking etkinlikleri yapılacak. Ayrıca ilçe milli eğitim müdürlüklerince de öğretmen ve öğrencilere yönelik çeşitli etkinliklerin yapılacağı belirtildi. - AĞRI

Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:15 Kaynak: İHA
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