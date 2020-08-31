- Ağrı'da ilk ders zili çaldı - Son Dakika

- Ağrı'da ilk ders zili çaldı

AĞRI - Ağrı'da 2020-2021 eğitim-öğretim yılı, İsmet Ömeroğlu İlköğretim Okulu'nda çalınan zil ile birlikte başladı.

İsmet Ömeroğlu İlköğretim Okulu'nda yılın ilk dersi için tören düzenlenirken, düzenlenen törene, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Okul Müdürü ve yardımcıları ile öğretmenler katıldı. Törende İstiklal Marşı'nın ardından yılın ilk dersi için start veridi.

2020-2021 eğitim-öğretim yılına uzaktan eğitimle de olsa bugün itibariyle başladıklarını ve 21 Eylül'e kadar uzaktan eğitim şeklinde canlı derslerle beraber eğitime devam edeceklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin: "Biz Ağrı İl Milli Eğitim olarak okullarımız ve öğretmenlerimizle hazırız. İnşallah 21 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitime geçmeyi hedefliyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi bütün öğretmen arkadaşlarımız okullarındalar. hatta bugün beraber İstiklal Marşı'nı söyleyerek, okul zilini çalarak arkadaşlarımızla beraber eğitim öğretim dönemini öğrencilerimiz adına açmış olduk. Tabi gönül isterdi ki öğrencilerimizle beraber açalım fakat bir süre daha beklememiz gerekiyor. İnşallah 21 Eylül ile beraber öğrencilerimizle eğitim öğretimi açmak istiyoruz" dedi.