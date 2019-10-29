Ağrı'da ilk kar Tendürek Dağı'na düştü

Tendürek Dağı eteklerindeki Ağrı'nın Diyadin İlçesine bağlı 2500 metre rakımlı Atadamı Köyü, kar yağışı sebebiyle beyaza büründü. Hava sıcaklığının giderek azaldığı Ağrı'da ilk kar, 3 bin 584 metre yüksekliğindeki Tendürek Dağı'na düştü. Bölgeyi beyaza çeviren kar yağışı Tendürek dağı eteklerindeki Atadamı Köyü'nü de etkiledi. Yaklaşık 5 santimetreye ulaşan kar, köylüleri şaşkına çevirdi. Bu yıl kar yağışının erken olduğunu belirten köylüler, kışın zor geçeceğini söyledi. Atadamı Köyü sakinlerinden Seyit Öztürk, " 29 Ekim'de kar yağması bizi şaşırttı. Bu yıl bölgeye kar erken düştü. Bu da gösteriyor ki kış çok fena geçecek" dedi.