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Ağrı'da ilk kar tendürek dağı'na düştü

1 saat önce

Ağrı'da ilk kar Tendürek Dağı'na düştüTendürek Dağı eteklerindeki Ağrı'nın Diyadin İlçesine bağlı 2500 metre rakımlı Atadamı Köyü, kar yağışı sebebiyle beyaza büründü.

Ağrı'da ilk kar Tendürek Dağı'na düştü

Tendürek Dağı eteklerindeki Ağrı'nın Diyadin İlçesine bağlı 2500 metre rakımlı Atadamı Köyü, kar yağışı sebebiyle beyaza büründü. Hava sıcaklığının giderek azaldığı Ağrı'da ilk kar, 3 bin 584 metre yüksekliğindeki Tendürek Dağı'na düştü. Bölgeyi beyaza çeviren kar yağışı Tendürek dağı eteklerindeki Atadamı Köyü'nü de etkiledi. Yaklaşık 5 santimetreye ulaşan kar, köylüleri şaşkına çevirdi. Bu yıl kar yağışının erken olduğunu belirten köylüler, kışın zor geçeceğini söyledi. Atadamı Köyü sakinlerinden Seyit Öztürk, " 29 Ekim'de kar yağması bizi şaşırttı. Bu yıl bölgeye kar erken düştü. Bu da gösteriyor ki kış çok fena geçecek" dedi.

Ağrı'da ilk kar tendürek dağı'na düştü

Tendürek Dağı, Diyadin, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 10:50 Kaynak: DHA
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Tendürek Dağı eteklerindeki Diyadin ilçesi beyaza büründü
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