Ağrı'da İlk Kez Fabrika Açıldı

Ağrı'da "Tekstil Kent Projesi" kapsamında ilk defa bir fabrika açıldı.

Ağrı'da "Tekstil Kent Projesi" kapsamında ilk defa bir fabrika açıldı. Tekstil fabrikasında kadınlar istihdam edildi.



Ağrı'da bir tekstil şirketinin başvurusu ile Ağrı Valiliği ve İŞKUR bünyesinde eğitim gören Ağrılı 150 kadın sertifika aldı. Kadınların sertifikalarını almalarının ardından Ağrı'da ilk kez bir fabrika açılarak kadınlar istihdam edildi. Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın çabalarıyla kurulan fabrika, kentte işsizlik oranını düşürdü.



Fabrikanın sahibi Hanifi Polat, "İŞKUR bünyesinde 150 kişi eğitimlerini tamamlayarak başladı. Tekstilimizde büyük işler almaya başladık. İlk hedefimiz işçi sayımızı 400'e çıkarmak. Daha sonraki süreçlerde ise ihtiyaca göre tekstil fabrikalarımızın devamlarını açarak belki de bu sayıyı binlere çıkaracağız. İşletmemizin açılma sürecinden bu yana Milletvekilimiz Ekrem Çelebi, Valimiz Süleyman Elban, Savcı Sayan, Abbas Aydın gibi isimlerin büyük desteklerini aldık" dedi. - AĞRI

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