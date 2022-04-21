Ağrı'da İlkbaharla canlanan doğa manzarasıyla ziyaretçilerini mest ediyor - Son Dakika
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Ağrı'da İlkbaharla canlanan doğa manzarasıyla ziyaretçilerini mest ediyor

21.04.2022 11:15

Ağrı'da İlkbaharla canlanan doğa manzarasıyla ziyaretçilerini mest ediyor İlkbahar mevsiminin yaşanmaya başladığı Ağrı'da doğa renkleriyle ziyaretçilerini mest ediyor.

Ağrı'da İlkbaharla canlanan doğa manzarasıyla ziyaretçilerini mest ediyor

AĞRI - İlkbahar mevsiminin yaşanmaya başladığı Ağrı'da doğa renkleriyle ziyaretçilerini mest ediyor.

Ağrı'da uzun ve sert geçen kış mevsiminin ardından İlkbahar mevsimi kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Baharın gelişiyle beraber yeşil ve mavi renklerin bambaşka tonlarına bürünen doğa ziyaretçilerini mest ediyor. Uzun süre yerde kalan karın ardından açan kır çiçekleri ve gökyüzüyle bütünleşen dağlar, doğaseverler için eşsiz bir manzara sunuyor.

Havaların ısınmasını fırsat bilip arkadaşıyla beraber doğaya çıkan Hacer Işık, " Kardelenlerin çıkmasını fırsat bilip arkadaşımla beraber fotoğraf çekmeye geldik. Kardelen adını kardan alıyor aslında. Çünkü karın soğuğuna dayanıklı. Her sene olduğu gibi bu sene de Ağrı'da kış çok soğuk geçti. Yerde beyaz çiçeklerin oluşu kar olduğu konusunda sizi yanıltmasın. Bu defa bizi sevindiriyor bu beyazlık.

Havaların ısınmasını fırsat bilip doğaya çıktık." ifadelerine yer verdi.

Ağrı'da İlkbaharla canlanan doğa manzarasıyla ziyaretçilerini mest ediyor
Ağrı'da İlkbaharla canlanan doğa manzarasıyla ziyaretçilerini mest ediyor
Ağrı'da İlkbaharla canlanan doğa manzarasıyla ziyaretçilerini mest ediyor
Ağrı'da İlkbaharla canlanan doğa manzarasıyla ziyaretçilerini mest ediyor

YORUMLAR
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İlkbahar, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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