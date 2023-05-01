Su dolu çukura giren ineğini kurtarmak için gölete düşen 11 yaşındaki Enes boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Su dolu çukura giren ineğini kurtarmak için gölete düşen 11 yaşındaki Enes boğularak hayatını kaybetti

02.05.2023 10:35
Su dolu çukura giren ineğini kurtarmak için gölete düşen 11 yaşındaki Enes boğularak hayatını kaybetti

Ağrı'nın Tutak ilçesinde gölete düşen ineği kurtarmak isteyen 11 yaşındaki Enes Balçok suya düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tutak İlçesinde 11 yaşındaki Enes Balçok'un otlattığı ineklerden biri, öğle saatlerinde şantiye alanındaki çukura kar ve yağmur suyunun dolmasıyla oluşan gölete girdi. İneği kurtarmak isteyen Balçok suya düştü.

SUYUN İÇERİSİNDE KAYBOLDU

Bir anda gözden kaybolan Balçok'u kendi imkanları ile kurtaramayan çevredekiler, durumu AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Balçok'u kurtarmak için çalışma başlattı.

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CANSIZ BEDENİ SAATLER SONRA BULUNDU

Suyu tahliye eden ekipler, yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından Balçok'un cansız bedenine ulaştı. Balçok'un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Tutak, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Su dolu çukura giren ineğini kurtarmak için gölete düşen 11 yaşındaki Enes boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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