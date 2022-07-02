ValiliK Toplantı Salonu'nda Vali Varol'un başkanlığında yapılan toplantıda, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının göçmen konusundaki iş birliğinin önemi görüşüldü.

Kaynak: AA

Osman Varol, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ağrı'da 'İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

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