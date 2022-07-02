Ağrı'da "İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
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Ağrı'da "İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı

02.07.2022 20:11
Ağrı'da "İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı

Ağrı Valisi Osman Varol'un başkanlığında "İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Ağrı Valisi Osman Varol'un başkanlığında "İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

ValiliK Toplantı Salonu'nda Vali Varol'un başkanlığında yapılan toplantıda, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının göçmen konusundaki iş birliğinin önemi görüşüldü.

???????İnsan ticareti mağdurlarına verilen destek hizmetleri ve istatistikler konu başlıklarının sunumla anlatıldığı program, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.

Toplantıya, Göç İdaresi Başkanlığı İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Daire Başkanı Osman Koramaz, Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Alparslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Cumhuriyet Savcısı Halit Gündoğdu, Baro Başkanı Mehmet Salih Aydın, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Mücahit Yumak ve kurum amirleri katıldı.

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Ağrı'da İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı Ağrı'da İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
Kaynak: AA

Osman Varol, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da 'İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ağrı'da "İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
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