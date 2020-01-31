Ağrı'da internet bedava oldu - Son Dakika
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Ağrı'da internet bedava oldu

6 saat önce

Ağrı Belediyesi, şehir merkezinde beli alanlarda ücretsiz internet hizmeti vermeye başladı.

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Ağrı Belediyesi, şehir merkezinde beli alanlarda ücretsiz internet hizmeti vermeye başladı.


Ağrı Belediyesi'nden başlatılan uygulamaya ilişkin yapılan açıklamada, belirlenen belli başlı alanlarda vatandaşların ücretsiz internet hizmetinden faydalanacağı belirtilerek: "Belediyemiz ücretsiz internet hizmeti vermeye başladı. Belediyemiz tarafından şehir merkezinde belirlenen alanlarda ücretsiz internet hizmeti verilmeye başlandı. Belirlenen noktalara ve parklara gelen vatandaşlarımız, internetten ücretsiz faydalanmaya başlayacaklar. Belirlenen Wi-Fi noktalarında internete girilebilir ve söz konusu hizmetten ücretsiz bir şekilde yararlanabilirler. İnternete girecek olan vatandaşlar, Wi-Fi aramasında Ağrı Belediyesi'ni seçtiklerinde internete ücretsiz olarak erişmiş olacaklardır. Ücretsiz internet hizmeti sunulan alanlarımız; Millet bahçesi, Eski Van Caddesi, Türk Telekom Karşısı Endüstri Caddesi, Kağızman caddesi, 100.Yıl Parkı, Cumhuriyet Caddesi, Nevzat güngör Caddesi, Sebze Pazarı" ifadeleri yer aldı. - AĞRI

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:50 Kaynak: İHA
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