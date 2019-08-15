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Ağrı'da intihar

44 dakika önce

Ağrı'nın Yüzüncüyıl Mahallesinde ikamet eden 22 yunus yaşındaki Yaşar isimli genç, silahla kendine ateş ederek intihar etti.

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Ağrı'nın Yüzüncüyıl Mahallesinde ikamet eden 22 yunus yaşındaki Yaşar isimli genç, silahla kendine ateş ederek intihar etti.

Merkeze bağlı Yüzüncüyıl Mahallesindeki evinde silahla intihar eden Yunus Yaşar adlı genç, hayatını kaybetti. Gencin intihar sebebi henüz öğrenilemezken ihbar üzerine olay yerine giden emniyet birimleri soruşturma başlattı. - AĞRI
Ağrı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:42 Kaynak: İHA
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