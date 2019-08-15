Ağrı'da intihar
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Ağrı'nın Yüzüncüyıl Mahallesinde ikamet eden 22 yunus yaşındaki Yaşar isimli genç, silahla kendine ateş ederek intihar etti.
Ağrı Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:42 Kaynak: İHA
'nın Yüzüncüyıl Mahallesinde ikamet eden 22 yunus yaşındaki Yaşar isimli genç, silahla kendine ateş ederek intihar etti.
Merkeze bağlı Yüzüncüyıl Mahallesindeki evinde silahla intihar eden Yunus Yaşar adlı genç, hayatını kaybetti. Gencin intihar sebebi henüz öğrenilemezken ihbar üzerine olay yerine giden emniyet birimleri soruşturma başlattı. - AĞRI
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