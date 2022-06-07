İpek Geçidi'ne kurulan türbinler rüzgarı enerjiye dönüştürüyor - Son Dakika
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İpek Geçidi'ne kurulan türbinler rüzgarı enerjiye dönüştürüyor

07.06.2022 11:05

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki İpek Geçidi'nin bulunduğu bölgede 2 bin 200 metre rakımda kurulan santralle rüzgar enerjiye dönüştürülüyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki İpek Geçidi'nin bulunduğu bölgede 2 bin 200 metre rakımda kurulan santralle rüzgar enerjiye dönüştürülüyor.

Türkiye'de güneşli gün sayısı fazla olan iller arasında bulunması nedeniyle güneş enerjisinden yaygın şekilde yenilenebilir enerji üretilen Ağrı'da hem güneş hem de rüzgar enerjisi alanında yapılan yatırımlar dikkati çekiyor.

Yüksek rakımlı dağların ve derin vadilerin bulunduğu bölgede rüzgarın ekonomiye kazandırılması için Diyadin ilçesindeki İpek Geçidi mevkisinde 2 bin 200 metre rakımlı dağlık alanda rüzgar ölçümünün ardından geçen sene ilkbaharda çalışmalara başlandı.

Bu çerçevede bölgede yapılan İpektepe Rüzgar Enerji Santrali'nde (RES) bir rüzgar türbininin tamamlanması sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından lisans alındı.

Lisans işleminin ardından geçen yıl haziran ayında enerji üretimine geçilen bölgede, bu yıl ilkbaharda üretimin artırılması amacıyla 3 rüzgar tribünü daha inşa edildi.

Şu an bir rüzgar tribününde üretim yapılan bölgede, diğer 3 rüzgar tribünü de kısa sürede faaliyete geçecek.

Söz konusu 4 rüzgar tribünün bulunduğu alanda firma tarafından kapasitenin artırılması için başka rüzgar tribünleri de kurulacak.

Santralin İşletme Müdürü Ömer Faruk Şahin, AA muhabirine, santralin en büyük özelliğinin yenilenebilir enerji kaynağı üretmesi olduğu olduğunu belirterek, bu sistemin doğaya hiçbir zararının olmadığını söyledi.

"Burada rüzgar verimliliği çok iyi bir durumda"

Ağrı'nın coğrafyasının yenilebilir enerji kaynaklarından yararlanmak için uygun olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Santralimiz hiçbir yakıt veya ham madde gereksinimi duyulmadan ülkemizin enerji açığına katkıda bulunmaktadır. Santral Türkiye'nin en doğusunda bulunan rüzgar santralidir. Kendi teknolojisiyle rüzgarın hızı ve yönüne göre kendi konumunu belirliyor. Buradaki türbinler kapasite olarak karaya yapılmış türbinler içerisinde Türkiye'nin en verimli ve en yüksek kapasiteli türbinleridir. Burası Türkiye'nin en yüksek rakımlı rüzgar santrallerinden birisidir. Burada rüzgar verimliliği çok iyi bir durumda, tek türbinin kapasitesi 4,8 megavat. Toplam lisansımız 20 megavat kapasitesindedir, bu yıl içerisinde 20 megavat kurulu güce ulaşacağız. Ondan sonraki süreçte lisansımızı 50 megavata yükseltip türbin sayımızı artırmak istiyoruz."

Bölgedeki rüzgar tribünlerinde son teknolojinin kullanıldığını ifade eden Şahin, "Firma olarak enerjimizi üretip devletimize satıyoruz. Her bir türbinimiz 105 metre uzunluğa sahip ve her bir kanadı 74,5 metredir. Kanat dik konuma geldiğinde türbinimiz 180 metreyi buluyor. Türbinlerimizde helikopter uçuşlarına karşı ikaz lambaları ve kanatlarda reflektörlü boyalar bulunmaktadır. Türbinlerimizin toplam ağırlığı 500 tondur." diye konuştu.

Rüzgar türbinlerinin olduğu alan, Anadolu Ajansı (AA) muhabirince dron ile görüntülendi.

İpek Geçidi'ne kurulan türbinler rüzgarı enerjiye dönüştürüyor
İpek Geçidi'ne kurulan türbinler rüzgarı enerjiye dönüştürüyor
İpek Geçidi'ne kurulan türbinler rüzgarı enerjiye dönüştürüyor
İpek Geçidi'ne kurulan türbinler rüzgarı enerjiye dönüştürüyor

YORUMLAR
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Atık malzemelerden yaptığı eserlerden sergi oluşturdu Atık malzemelerden yaptığı eserlerden sergi oluşturdu
Kaynak: AA

Türkiye, Diyadin, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İpek Geçidi'ne kurulan türbinler rüzgarı enerjiye dönüştürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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