Ağrı'da cam yüklü tırda 8 kilo 958 gram toz esrar bulundu - Son Dakika
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Ağrı'da cam yüklü tırda 8 kilo 958 gram toz esrar bulundu

31.07.2022 12:58
Ağrı'da cam yüklü tırda 8 kilo 958 gram toz esrar bulundu

Ağrı'da, İran plakalı bir tırda cam paletlerin arasına gizlenmiş çuval içerisinde 8 kilo 958 gram toz esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Ağrı'da, İran plakalı bir tırda cam paletlerin arasına gizlenmiş çuval içerisinde 8 kilo 958 gram toz esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, kent merkezindeki yol kontrol ve uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurdukları İran plakalı tırda arama yaptı.

Ekipler, tırın dorsesinde yaptıkları aramada cam paletlerin arasında gizlenmiş çuval içerisinde 10 paket halinde 8 kilo 958 gram toz esrar ele geçirdi.

Ekipler, İran uyruklu tır sürücüsünün üzerinde de 18 sentetik ecza ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İran, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da cam yüklü tırda 8 kilo 958 gram toz esrar bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ağrı'da cam yüklü tırda 8 kilo 958 gram toz esrar bulundu - Son Dakika
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