Ağrı'da İran plakalı tırda 183 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da İran plakalı tırda 183 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Ağrı'da İran plakalı tırda 183 kilogram eroin ele geçirildi

6 saat önce

Ağrı'da İran plakalı bir tırda 183 kilo eroin yakalandı.

Ağrı'da İran plakalı tırda 183 kilogram eroin ele geçirildi, System.String[]

Ağrı'da İran plakalı bir tırda 183 kilo eroin yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında İran plakalı bir tır, kent merkezi Şeker Fabrikası Kavşağı'nda durduruldu.

Narkotik dedektör köpeği Cesar'ın tırın dorse kısmına tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 362 paket halinde 183 kilogram eroin bulundu.

Gözaltına alınan İranlı tır sürücüsü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tıra el konuldu.

Ağrı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:12 Kaynak: AA
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