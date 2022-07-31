Ağrı'da 8 kilo 750 gram toz esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da 8 kilo 750 gram toz esrar ele geçirildi

31.07.2022 11:59
Ağrı'da 8 kilo 750 gram toz esrar ele geçirildi

Ağrı'da İran uyruklu şahsın kullandığı tır içerisinde 8 kilo 750 gram toz esrar ve sentetik ecza ele geçirildi.

Ağrı'da İran uyruklu şahsın kullandığı tır içerisinde 8 kilo 750 gram toz esrar ve sentetik ecza ele geçirildi.

Ağrı'da, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlamaya yönelik çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele birimine bağlı ekipler, toz esrar yüklü bir tırın ülkeye giriş yaptığı ihbarı üzerine takip çalışması başlattı. Taşlıçay ilçesinde konakladıktan sonra Ağrı'ya gelen tırda yapılan aramalarda kasa kısmında 8 kilo 750 gram toz esrar ele geçirilirken, İran uyruklu şahsın üzerinde de 18 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındıktan sonra yapılan işlemlerin ardından tutuklandı. - AĞRI

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Kaynak: İHA

İran, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da 8 kilo 750 gram toz esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da 8 kilo 750 gram toz esrar ele geçirildi - Son Dakika
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