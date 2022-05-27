İş yerindeki televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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İş yerindeki televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasında

27.05.2022 18:54

Ağrı'da, bir iş yerinde 2 kişi tarafından gerçekleştirilen televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ağrı'da, bir iş yerinde 2 kişi tarafından gerçekleştirilen televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, erken saatlerde kent merkezindeki Yavuz Mahallesi'nde elinde battaniyeye sarılı televizyon ile yürüyen bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.

Şüphelinin üzerinde kumanda bulan ekipler, televizyonun hırsızlık malı olabileceğini değerlendirerek kimlik kontrolü yaptıkları A.A'yı (16) Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Ekipler, ilerleyen saatlerde aynı bölgede bulunan bir güzellik merkezinden hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine giderek inceleme yaptı.

Ele geçirilen televizyon ile kumandanın iş yerinden çalındığını belirleyen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu hırsızlık olayını A.A. ile 1 kişinin daha gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekiplerce, diğer şüphelinin kimlik bilgilerinin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

İş yerindeki televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasında
İş yerindeki televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasında
İş yerindeki televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasında
İş yerindeki televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasında

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İş yerine molotofkokteyli ile saldırı kamerada İş yerine molotofkokteyli ile saldırı kamerada
Kaynak: AA

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