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Ağrı'da İstihdam Seferberliği Programı

6 saat önce

Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce Tutak ilçesinde 2019 yılı İstihdam Seferberliği Programı kapsamında işverenlere yönelik toplantı yapıldı.

Ağrı'da İstihdam Seferberliği Programı, System.String[]

Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce Tutak ilçesinde 2019 yılı İstihdam Seferberliği Programı kapsamında işverenlere yönelik toplantı yapıldı.


Tutak Öğretmenevi Konferans salonunda düzenlenen toplantıda Tutak ilçe Kaymakamı Ahmet Karaaslan ve Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru toplantıya katılarak işverenlerle bir araya geldi.


İşverenlere hitap ederek bilgi veren Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Gıyas Güven, burada yaptığı konuşmada devletin ilave istihdamları hakkında bilgilendirmede bulundu.


Güven yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Yeni istihdamlar kapsamında yer alan ilave istihdamlar işverenlerin 2018 yılındaki çalışanlarına ilave çalıştıracakları her işçi için en az 12 ay en fazla 18 ay boyunca SGK primlerinin karşılanacağı, bunun yanında üretim yapan işyerleri için 6 ay boyunca maaş ve sağlık sigortası primlerinin kurumumuzca karşılanacaktır. Diğer hizmet gruplarında yer alan işyerlerinin ise 3 ay boyunca maaş ve sağlık sigortası prim ve vergilerini biz karşılayacağız. Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) ile mesleki eğitim kursları kapsamında, nitelikli iş gücü yetiştirmek için eğitimleri düzenliyoruz. 8 ay boyunca kursiyerlerin ücretlerini ve genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primlerini karşılamaktayız. Yaz tatili boyunca 3 aylık tatil döneminde üniversite öğrencisi olan gençlerimize Sosyal Çalışma Programı kapsamında iş olanağı sunarak gençlerimizin tecrübe kazanmasında elimizden geleni yapacağız." - AĞRI

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:24 Kaynak: İHA
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