Ağrı'da İstiklal Marşı'nın Kabulü Ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Etkinliği

Kültür ve Kongre Merkezi Salonunda düzenlenen programa, Vali Süleyman Elban, Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Baro Başkanı Salih Aydın,Vali Yardımcıları Onur Kökçü ve Hidayet Sarı, İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen programda, 'Ağrı İstiklal Marşı'nı okuyor' adlı video gösterimi, 'ZulmüAlkışlayamam' adlı şiirin seslendirilmesi, 'Akif'i Anlamak' adlı tiyatro ve oratoryo gösterimi ve Müzik Öğretmeni Melike Doğan yönetiminde hazırlanan müzik dinletisi yapıldı. Kentte eğitim gören yabancı uyruklu öğrenci Nıloufar Ahmedi'nin ağlayarak İstiklal Marşı'nın okuması salonunda duygulu anlar yaşattı. Milli Eğitim Müdürlüğü'nce il genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.