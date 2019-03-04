Son Dakika Haberleri: Ağrı'da İyi Parti'den Toplu İstifa

Ağrı'da İyi Parti'den Toplu İstifa

55 dakika önce

İYİ Parti Ağrı Gençlik Kolları üyeleri düzenledikleri basın açıklamasıyla partilerinden istifa ettiklerini bildirdi.

Ağrı'da İyi Parti'den Toplu İstifa, System.String[]
İYİ Parti Ağrı Gençlik Kolları üyeleri düzenledikleri basın açıklamasıyla partilerinden istifa ettiklerini bildirdi.

İYİ Parti Ağrı Gençlik Kolları Başkanı Emrah Aslan, beraberindeki üyelerle Abide Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasıyla İYİ Parti'den topluca istifa ettiklerini söyledi.

Toplu halde istifa etmelerinin nedeninin İYİ Parti Genel Merkezinin sürdürdüğü yanlış politikalar olduğunu belirten Aslan, bir yıl önce İYİ Parti'ye katıldıklarını dile getirdi.

"İYİ Parti Ağrı Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanlığı görevinden yönetim kurulu üyelerimizle birlikte toplu halde istifa etmiş bulunmaktayız" diyen, Aslan, şöyle konuştu:

"Bu istifanın sorumlusu ne ana kademe, ne il başkanı ne de belediye başkan adayımızdır. Tek sorumlusu İYİ Parti Genel Merkezidir. Gün memleketimize sahip çıkma günüdür. En önemlisi ise vatanımıza, milletimize sahip çıkma günüdür. Bizler Ağrı sevdalısı gençler olarak 31 Mart Yerel Seçimleri'nde projeleriyle heyecan uyandıran donanımlı, birikimli, iş bilen ve saygın bir kişiliğe sahip olan, memleketimizi ülkemize emanet eden en önemlisi ise gençliğe verdiği değer göz önünde olan AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Sayın Savcı Sayan'ı destekleyeceğimizi bildiririz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:27 Kaynak: AA

Emrah, İYİ Parti, Ağrı, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Partili Belediye Başkanı Musa Öztürk, Kendisine Soru Soran Vatandaşı Fırçaladı Şeyma Subaşı, İç Çamaşırsız Dansıyla Yürek Hoplattı

Fazla Kilolarından Kurtulan Özlem Türkad, Tanınmaz Hale Geldi! Ablasını Ziyarete Giden Genç Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 10:22:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da İyi Parti'den Toplu İstifa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]