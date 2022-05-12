Ağrı'da jandarma ekiplerince bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'da jandarma ekiplerince bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı

12.05.2022 13:56
Ağrı'da jandarma ekiplerince bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan şahin, tedavi altına alındı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan şahin, tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Taşlıçay'da yaptıkları devriye görevi sırasında bir şahinin yaralı olduğunu fark etti.

Ekipler, şahini Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) aracına koyarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

Şahinin tedavi altına alındığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Ordu'da jandarmadan 648 kadına KADES bilgilendirmesi Ordu'da jandarmadan 648 kadına KADES bilgilendirmesi Kırklareli'nde 4 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 4 düzensiz göçmen yakalandı JASAT faili meçhul suç olaylarının tamamını aydınlattı JASAT faili meçhul suç olaylarının tamamını aydınlattı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Taşlıçay, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da jandarma ekiplerince bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika


Son Dakika
19:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor
19:28 Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı
19:00 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrete 2. zam hakkında konuştu: Vatandaşlarımızın beklentileri bizim her zaman gündemimizdir
18:58 Normal hayata hemen uyum sağladı! Survivor'dan dönen Berna Keklikler'den banyo pozu
18:39 TFF Tahkim Kurulu'ndan Kara Kartal'a kötü haber! Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili başvuru reddedildi
18:27 Cinsel gücü artırıp, kan şekerini hazırola getiriyor! Dilden dile dolaşan müthiş ikili bal ve tarçın
18:26 MezoDer Genel Sekreteri Alatekin: Sağlık turizmi ülkemize ciddi bir gelir kaynağı oldu
18:01 Rusya'dan çekilen McDonalds'ın farklı bir isim kullanarak geri döneceği öne sürüldü!
18:00 Avrupa Güney Gözlemevi paylaştı: Galaksimizde bulunan süper kütleli 'Karadelik'
17:54 30 yıldır kalçasının üzerine oturamıyor! Genç kadının tek dileği duygulandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 20:08:07. #1.11#
SON DAKİKA: Ağrı'da jandarma ekiplerince bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement