Ağrı'da jandarma, köy çocuklarının bayramını etkinliklerle kutladı - Son Dakika
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Ağrı'da jandarma, köy çocuklarının bayramını etkinliklerle kutladı

22.04.2022 16:37
Ağrı'da jandarma, köy çocuklarının bayramını etkinliklerle kutladı

Ağrı'da jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ziyaret ettikleri köy okulunda öğrencilerin yüzlerini boyayıp eğitimli köpeklerle gösteri düzenleyerek bayramlarını kutladı.

Ağrı'da jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ziyaret ettikleri köy okulunda öğrencilerin yüzlerini boyayıp eğitimli köpeklerle gösteri düzenleyerek bayramlarını kutladı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği öncülüğünde, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Trafik Kısım Amirliği, Köpek Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, il merkezine bağlı Murathan köyündeki öğrenciler için etkinlik düzenledi.

Türk bayrakları ve balonlarla süslenen 5 araçlık jandarma konvoyuyla köye giden ekipler, okulun bahçesinde ay yıldızlı tişörtler giyen öğrencilerin alkışlarıyla karşılandı.

Çocuklara Türk bayrağı ve balon hediye eden jandarma ekipleri, onlarla yakından ilgilenip yüzlerini çeşitli renklere boyadı.

Jandarma ekipleri "Dağ" isimli bomba arama köpeği ve "Kilit" isimli mayın arama köpeğiyle öğrencilere gösteri yaptı.

Meraklı gözlerle gösteriyi beğeniyle izleyen çocuklar, daha sonra başını okşadıkları köpekleri sevip fotoğraf çekildi.

Jandarma ekipleriyle keyifli vakit geçiren öğrenciler, ekip araçlarına binerek siren çalıp anons yaparak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Çocukların da jandarma ekiplerine gösteri yaptığı program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Köylülerden Rüstem Yanar, AA muhabirine, çocukların çok eğlendiklerini belirterek, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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Jandarma, 23 Nisan, Çocuk, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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