Ağrı'da Jandarma Operasyonlarında 298 Kişi Tutuklandı

Ağrı'da geçen yıl jandarma tarafından terör, asayiş, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlarda 298 kişinin tutuklandığı, ikna yoluyla PKK'lı 9 teröristin teslim olduğu ve 2'si sağ olmak üzere toplamda 34 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ağrı'da geçen yıl jandarma tarafından terör, asayiş, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlarda 298 kişinin tutuklandığı, ikna yoluyla PKK'lı 9 teröristin teslim olduğu ve 2'si sağ olmak üzere toplamda 34 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 85 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bunlardan 22'sinin tutuklandığı 63'ününde adli kontrol şartı ile serbest bıraktırıldığı kaydedildi.



PKK/KCK terör örgütü ile mücadele kapsamında 53'ü orta çaplı olmak üzere toplamda bin 494 operasyon düzenlendiği, bu operasyonlarda ikna yoluyla PKK'lı 9 teröristin teslim olduğu ve 2'si sağ olmak üzere toplamda 34 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Terör örgütüne yardım ve yataklık yapıp propagandasını yaptıkları belirlenen kişilere yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 243 şüpheliden 66'sının tu tutuklandığı, 85'inin adli kontrol şartı ile 177'sininde serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:



"Operasyonlarda 2 roket atar, 86 el bombası, 19 uzun namlulu silah ile bu silahlara ait 7 bin 303 fişek ve 62 şarjör, 1 kilo 25 gram el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat ve 14 tüp, 2 tabanca, 2 termal silah dürbünü ve 2 gece görüş gözlüğü, 2 dizüstü bilgisayar, 2 kamera, yaklaşık 4 ton yiyecek, yaşam ve tıbbı malzeme ele geçirilmiştir"



Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı ile mücadele kapsamında yakalanan 53 şüpheliden 18'inin tutuklandığı 23'ününde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığına yer verilen açıklamada, "566 kilo 58 gram eroin, 59 kilo 17 gram esrar, 24 kilo 864 gram afyon sakızı, 20 kilo 646 gram morfin, 18 kilo 522 gram kokain, 3 kilo 196 gram metamfetamin, 66 bin 565 captagon hap, 550 methodene uyuşturucu hap, 29 litre sülfirik asit ve 411 kök kenevir bitkisinin ele geçirildi".



Kaçakçılık suçları kapsamında yapılan operasyonlarda 37 şüphelinin tutuklandığı bildirilen açıklamada, "437 şüpheli hakkında işlem yapılmış bu şahıslardan 55'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Kapsamında 585 bin 935 paket kaçak sigara, 45 bin 29 litre kaçak akaryakıt,30 bin 454 kilo ve 3 bin 565 emtia, 108 litre kaçak içki, 95 bin 40 kaçak ilaç ele geçirilmiş, 112 araca el konulmuştur" denildi.



4 bin 268 kaçak göçmen yakalandı



Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti kapsamında yurda yasal olmayan yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 4 bin 268 göçmenin yakalanarak haklarında idari ve adli işlemleri yapıldığı vurgulandı.



Açıklamada, göçmen kaçakçılığı suçuna karışan 18 kişinin tutuklandığı 12 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.



Asayiş suçları kapsamında, yapılan yol kontrolleri ve huzur güven uygulamaları ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 1 milyon 616 bin 411 kişi ve 420 bin 783 aracın sorgulandığı, bu kapsamda 7 bin 566 kişinin yakalandığı ve bunlardan 126 kişinin tutuklandığı bildirildi. Asayiş olayları ve diğer suçlara yönelik yapılan çalışmalarda şu bilgiler paylaşıldı: "Kişilere karşı işlenen suçlarla ilgili olarak yakalanan 27 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 23 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Hırsızlık suçları ile ilgili olarak yakalanan 40 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 11 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir". - AĞRI

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