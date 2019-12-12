Ağrı'da jandarma özel harekat tarafından teröristlere yönelik düzenlenen operasyon jandarmanın kafa... - Son Dakika

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Ağrı'da jandarma özel harekat tarafından teröristlere yönelik düzenlenen operasyon jandarmanın kafa...
6 saat önce
Ağrı'da Jandarma Özel Harekat tarafından teröristlere yönelik düzenlenen operasyon jandarmanın kafa kamerasında.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:53 Kaynak: DHA
Ağrı'da Jandarma Özel Harekat tarafından teröristlere yönelik düzenlenen operasyon jandarmanın kafa kamerasında
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