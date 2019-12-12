Ağrı'da jandarma özel harekat tarafından teröristlere yönelik düzenlenen operasyon jandarmanın kafa... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da jandarma özel harekat tarafından teröristlere yönelik düzenlenen operasyon jandarmanın kafa... - Son Dakika

Ağrı'da jandarma özel harekat tarafından teröristlere yönelik düzenlenen operasyon jandarmanın kafa...

6 saat önce

Ağrı'da Jandarma Özel Harekat tarafından teröristlere yönelik düzenlenen operasyon jandarmanın kafa kamerasında.

Ağrı'da Jandarma Özel Harekat tarafından teröristlere yönelik düzenlenen operasyon jandarmanın kafa kamerasında

Ağrı'da jandarma özel harekat tarafından teröristlere yönelik düzenlenen operasyon jandarmanın kafa...

Jandarma, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:53 Kaynak: DHA
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