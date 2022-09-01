Ağrı'da kaçak bin 175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da kaçak bin 175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirildi

01.09.2022 20:14

Ağrı'da kaçak bin 175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirildi Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yurda kaçak yollarla sokulan bin 175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirildi.

Ağrı'da kaçak bin 175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirildi

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yurda kaçak yollarla sokulan bin 175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Doğubayazıt Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Vatan Mahallesi'nde bulunan baraka şeklindeki bir iş yeri ve bahçesinde yaptıkları aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen bin 175 litre motorin ile 490 paket sigara ele geçirdi.

Ekipler olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Doğubeyazıt, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da kaçak bin 175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da kaçak bin 175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirildi - Son Dakika
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