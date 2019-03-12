Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Kaçak Göçmenlere Ait Olduğu Tahmin Edilen Bir Ceset Bulundu

Ağrı'da Kaçak Göçmenlere Ait Olduğu Tahmin Edilen Bir Ceset Bulundu

1 saat önce

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Bayıraltı köyü yakınlarında kaçak göçmenlere ait olduğu tahmin edilen bir ceset bulundu.

Ağrı'da Kaçak Göçmenlere Ait Olduğu Tahmin Edilen Bir Ceset Bulundu, System.String[]
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Bayıraltı köyü yakınlarında kaçak göçmenlere ait olduğu tahmin edilen bir ceset bulundu.

Bayıraltı köyüne seyir halindeki araç sürücüleri yolun üst tarafında hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti. Sürücüler durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında erkek bir şahsa ait ceset otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Cesedin yurda yasa dışı giriş yapan kaçak göçmenlerden birine ait olduğu üzerinde duruluyor. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:39 Kaynak: İHA

Taşlıçay, Bayıraltı, Ağrı, 3. Sayfa
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