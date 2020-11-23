Ağrı'da kaçak göçmenleri taşıyan araç devrildi: 17 yaralı - Son Dakika

AĞRI'da, içinde 25 kaçak göçmenin bulunduğu tahmin edilen minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kaçak göçmen yaralandı. Kaza sonrası 7 kaçak göçmenin ise kaçtığı iddia edildi.

Kaza, akşam saatlerinde Eleşkirt ilçesinde meydana geldi. Ağrı'dan Eleşkirt ilçesi yönüne giden, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 54 D 6509 plakalı minibüs, ilçeye 6 kilometre kala ismi belirlenemeyen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada 17 kaak göçmen yaralandı, kazadan hafif sıyrıklarla kurtlan 7 kaçan göçmenin ise korkup kaçtığı iddia edildi. Çevredekilerin ihabrı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.