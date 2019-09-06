Ağrı'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi 2 ölü, 30 yaralı

Ağrı'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Ağrı- Van karayolunun Tendürek Dağı Somkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Yasa dışı yollarla İran sınırından ülkeye giriş yapan kaçak göçmenleri batı illerine götürmek için yola çıkan, henüz sürücüsü belirlenemeyen 76 AAE 157 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, 32 kişi yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi ile Van'ın Çaldıran İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan 2'si doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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DOĞUBEYAZIT (Ağrı), (DHA)-