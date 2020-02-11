Ağrı'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
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Ağrı'da kaçak sigara operasyonu

6 saat önce

Ağrı Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 22 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ağrı'da kaçak sigara operasyonu, System.String[]

Ağrı Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 22 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Ağrı Merkez çevre yolu üzerinde bir kamyonette yüklü olan 3 adet yağ makinesi içerisinde gümrüklenmiş değeri yaklaşık 80 bin TL olan toplam 5 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, Doğubayazıt ilçesinde gümrüklenmiş değeri yaklaşık 160 bin TL olan toplam 16 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara olmak üzere, toplamda gümrüklenmiş değeri yaklaşık 240 bin TL olan 22 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Operasyon kapmasında 2 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatılırken 1 araç hakkında 5607 SKM yasa gereği satılamaz ve devredilemez şerhi konulmak suretiyle el konulmasına karar verildi. - AĞRI

Ağrı Merkez, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:09 Kaynak: İHA
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