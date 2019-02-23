Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Kaçak Silah Operasyonu

Ağrı'da Kaçak Silah Operasyonu

40 dakika önce

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; Hamur ilçesinde şüpheli 2 şahsın evlerinde yapılan aramada silah ve tabanca ele geçirildi.

Ağrı'da Kaçak Silah Operasyonu, System.String[]
Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; Hamur ilçesinde şüpheli 2 şahsın evlerinde yapılan aramada silah ve tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre mayın ve bomba arama köpeklerinin de katılımıyla yapılan aramada, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, kaleşnikof tüfeğine ait 4 adet şarjör, 148 adet 7,62 mm. çapında fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:32 Kaynak: İHA

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