Ağrı'da Kaçak Silah Operasyonu
40 dakika önce
Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; Hamur ilçesinde şüpheli 2 şahsın evlerinde yapılan aramada silah ve tabanca ele geçirildi.
Ağrı
İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; Hamur
ilçesinde şüpheli 2 şahsın evlerinde yapılan aramada silah ve tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre mayın ve bomba arama köpeklerinin de katılımıyla yapılan aramada, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, kaleşnikof tüfeğine ait 4 adet şarjör, 148 adet 7,62 mm. çapında fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca geçirildi.
Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:32 Kaynak: İHA
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